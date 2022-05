Stiri pe aceeasi tema

- Philip Morris International (PMI) și Strategic Thinking Group au facut public studiul „Impactul economic al Philip Morris International in Romania – Contribuția Philip Morris International la crearea de valoare și dezvoltarea durabila in Romania”. Studiul a analizat evoluția principalilor indicatori…

- ”Industria bauturilor racoritoare a contribuit cu peste 3,65 miliarde euro la economia Romaniei in perioada 2017-2020, din care peste 1 miliard de euro valoare adaugata bruta directa. De asemenea, in acest interval, contributia industriei la bugetul de stat se ridica la peste 1 miliard de euro. Acestea…

- Potrivit datelor contorizate de Ziarul Financiar, in 2020, cifra de afaceri a tuturor companiilor din țara noastra a ajuns la peste 1.700 de miliarde de lei, adica 170% din PIB.Modificarea nu este una semnificativa, chiar daca valorile au crescut fața de anul 2008, cand cifra de afaceri a tuturor societaților…

- Coalitia de guvernare a convenit, luni, masurile din pachetul "Sprijin pentru Romania". In domeniul economic, coalitia propune 300 de milioane de euro pentru compensarea cresterii preturilor, ajutor de pana la 400.000 de euro/ firma pentru IMM-urile cu cheltuieli de plus 15- la utilitati, 200 de milioane…

- Parchetul European condus de Laura Codruța Kovesi are in lucru 44 de dosare in care sunt anchetate infracțiuni cu fonduri europene, plasandu-se pe locul trei ca numar de dosare deschise dupa Italia (102) și Bulgaria (98), dupa cum rezulta din bilanțul instituției pe anul 2021. Potrivit documentului…

- Reducerea TVA la 5% pentru lemn si produsele din lemn reprezinta o solutie pentru a reduce impactul economic al razboiului din Ucraina in industria lemnului, sustin reprezentantii Asociatiei Forestierilor din Romania (ASFOR). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- ”Eu am anumite semne de intrebare pe reducerea accizei, de fiecare data cand am facut aceste chestiuni a fost o ieftinire pe o perioada foarte scurta, si dupa aceea pretul a revenit. Nu stiu daca asta e cea mai buna solutie. In continuare se analizeaza”, a spus ministrul. Despre masurile anuntate de…

- ”Ne-am asigurat ca Romania are suficiente stocuri de gaze din depozite pentru gestionarea perioadei sezonului rece. Monitorizam si evaluam permanent intrarile si iesirile de gaze naturale pe toate grupele din tara pentru a putea lua, in functie de evolutia situatiei, masurile necesare pentru a asigura…