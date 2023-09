Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Nord a decis sa-l „expulzeze” pe soldatul american Travis King, care a trecut in Nord din Coreea de Sud in luna iulie, a anunțat miercuri agenția de presa de stat KCNA, citata de CNN.

- Administrația Biden "nu va ezita" sa impuna mai multe sancțiuni Rusiei și Coreei de Nord daca intalnirea dintre președintele rus Vladimir Putin și dictatorul nord-coreean Kim Jong Un va avea ca rezultat transferuri de arme intre cele doua țari, a anunțat miercuri, 13 septembrie, Departamentul american…

- Phenianul a aprobat intoarcerea cetatenilor sai din strainatate, dupa ani de restrictii stricte la frontiera in timpul pandemiei de COVID-19, a raportat duminica mass-media de stat, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.Intr-o declaratie transmisa de agentia de presa KCNA, Cartierul general de stat…

- Phenianul a atacat sambata ONU, dupa ce a fost acuzat in Consiliul de Securitate de "incalcari atroce" ale drepturilor omului impotriva populatiei sale si i-a numit pe transfugii nord-coreeni "scursuri", potrivit agentiei oficiale KCNA, citata sambata de AFP, conform Agerpres.Sedinta de joi a Consiliului…

- Este primul raspuns oferit de autoritațile de la Phenian de la apariția informaței ca un cetațean american a trecut pe 18 iulie „intenționat și fara autorizație” granița din Coreea de Sud in Nord și a fost arestat. Raspunsul a fost oferit pentru Comandamentul Națiunilor Unite, care opereaza Zona Comuna…

- SUA, Uniunea Europeana, Japonia si alte tari au cerut "asistenta" Chinei pentru a impiedica Coreea de Nord sa ocoleasca sanctiunile ONU asupra petrolului, utilizand apele teritoriale chineze, potrivit unei scrisori consultate vineri de AFP.Ambasadorii acestor tari la ONU cer in scrisoarea respectiva…

- Un cetatean american a traversat in mod neautorizat frontiera inter-coreeana si probabil este arestat in Coreea de Nord, anunta Comandamentul Natiunilor Unite care monitorizeaza Zona Demilitarizata, informeaza agentia Reuters.Persoana participa la o excursie in Coreea de Sud si a ajuns in Zona Comuna…