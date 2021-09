Stiri pe aceeasi tema

- Compania americana Moderna a anuntat joi ca vaccinul ei anti-COVID-19 are o eficienta de aproximativ 93% la sase luni dupa administrarea celei de-a doua doze, un procent aproape neschimbat in raport cu eficienta sa de 94%. Protectia asigurata de vaccinul impotriva COVID-19 Moderna ramane puternica timp…

- Compania farmaceutica americana Moderna a anuntat marti ca productia de vaccinuri pentru Covid-19 a partenerilor sai din afara Statelor Unite inregistreaza intarzieri din cauza operatiunilor de testare in laboratoare care au avut loc in ultimele cateva zile, incetinind productia pe pietele respective,…

- Compania farmaceutica elvetiana Roche a anuntat marti omologarea in Japonia a cocktailului de anticorpi dezvoltat impreuna cu laboratorul american Regeneron pentru forme usoare si moderate de Covid-19, informeaza AFP, potrivit news.ro. Japonia este prima tara din lume care aproba acest tratament,…

- Incepand cu data de 1 iulie 2021, pacienții cu afecțiuni post infecție COVID-19 pot beneficia de fizioterapie, consiliere psihologica și psihoterapie, la recomandarea medicilor din specialitațile clinice cardiologie și pneumologie. Cum pot fi accesate aceste servicii medicale? Medicul de familie va…

- Un cocktail cu anticorpi pentru tratarea Covid-19 dezvoltat de Regeneron Pharmaceuticals si Roche reduce decesele pacientilor spitalizati ale caror sisteme imunitare nu au produs un raspuns impotriva bolii, potrivit unui studiu clinic britanic de amploare publicat miercuri, transmite Reuters.…

- Studiul a evaluat daca terapia, un cocktail de doua tipuri de anticorpi, ar putea impiedica adultii care au fost expusi la virus in ultimele opt zile sa dezvolte simptome de Covid-19. Terapia, AZD7442, a avut o eficacitate de 33% in reducerea riscului ca persoanele sa dezvolte simptome in comparatie…

- Un studiu clinic privind o terapie cu anticorpi impotriva COVID-19 dezvoltat de compania farmaceutica AstraZeneca a aratat ca tratamentul nu este eficient, a anunțat compania. AZD7442 – o combinație de doi anticorpi monoclonali diferiți – nu a dovedit o reducere semnificativa a riscului de COVID-19…

- Grupul farmaceutic Merck a anuntat miercuri ca guvernul american a acceptat sa cumpere aproximativ 1,7 milioane de cutii continand un medicament experimental dezvoltat de aceasta companie impotriva maladiei COVID-19, denumit Molnupiravir, contra sumei de 1,2 miliarde de dolari, daca noul tratament…