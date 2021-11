Pfizer permite și altor companii să producă pastila experimentală împotriva Covid-19 Pfizer a anunțat, marți, semnarea unui acord cu un grup sprijinit de ONU pentru a permite și altor producatori sa fabrice pastila sa experimentala impotriva COVID-19. Aceasta masura ar putea face ca tratamentul sa fie disponibil pentru mai mult de jumatate din populatia lumii. Intr-o declaratie emisa marti, Pfizer a transmis ca va acorda o […] The post Pfizer permite și altor companii sa produca pastila experimentala impotriva Covid-19 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

