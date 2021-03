Pfizer anunță vaccinul pentru copii. Are eficiență de 100% Stidiu, care a fost realizat pe un numar de 2.260 de participanți din Statele, confirma eficacitatea vaccinului de 100% pentru copiii cu varste cuprinse intre 12 și 15 ani, conform cnbc.com Directorul executiv al Pfizer, Albert Bourla, a declarat ca in curand compania va prezenta autoritaților de reglementare „cat mai curand posibil” noile date despre […] The post Pfizer anunța vaccinul pentru copii. Are eficiența de 100% appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Directorul de ingrijiri și medicul șef ATI de la Spitalul Județean de Urgența Sibiu au primit amenzi de 12.000 de lei, dupa ce un fost angajat a dezvaluit ca pacienții au fost legați de pat. Prefectura Sibiu a anunțat, luni, ca imediat dupa apariția informațiilor legate de pacienții secției ATI – COVID,…

- Un pacient internat la Spitalul Județean Ilfov a decedat dupa ce s-a infectat cu noua tulpina britanica a COVID-19. El s-a imbolnavit la 13 zile dupa ce a primit a doua doza a vaccinului de la Pfizer. Medicul Adrian Marinescu de la Institutul Matei Balș din Capitala a explicat la Antena 3 de ce imunizarea…

- Vicepremierul Kelemen Hunor a declarat, la Realitatea Plus, ca cele mai multe sporuri vor fi anulate și inlocuite de premii. “Urmeaza un proiect de lege prin care toate sporurile vor fi discutate si marea majoritate a sporurilor vor fi anulate, fiindca nu se poate prin ordonanta de urgenta. Marea majoritate…

- 35.299 de doze de vaccin, dintre care 31.832 de doze Pfizer si 3.467 de doze Moderna au fost administrate in ultimele 24 de ore, informeaza Comitetul National de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea (CNCAV) impotriva COVID-19 citand datele puse la dispozitie de INSP prin aplicatia Registrul…

- Nicușor Dan a declarat ca Primaria Generala a ajuns la un consens cu toate celelalte primarii de sector, drept urmare modalitatea in care gunoiul din București va fi colectat și selectat va fi aceeași in toata Capitala. „Am discutat despre deseuri, este o problema care a fost mult timp amanata in Bucuresti…

- Atat prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, cat și directorul Termoenergetica, Andrei Gitlan, au susținut, vineri, ca nu ar fi existat probleme cu incalzirea in pavilionul Institutului “Matei Balș” afectat de incendiu. Datele de pe site-ul Termoenergetica ii contrazic, insa. Pe site este publicata…

- Comitetul național pentru vaccinare (CNCAV) avertizeaza ca circula informații inșelatoare despre o așa-zisa oprire a campaniilor de vaccinare COVID in mai multe state europene, acuzand ca sunt amestecate jumatați de adevar cu jumatați de neadevar. CNCAV precizeaza, miercuri, intr-un comunicat de presa,…