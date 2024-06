Stiri pe aceeasi tema

- A inceput a treia „era galactica” la Real Madrid. Dupa transferul lui Kylian Mbappe, campioana Europei va avea un atac stelar in sezonul viitor, iar Carlo Ancelotti va avea niște alegeri de facut. Practic, antrenorul italian poate jongla de acum cu doua sisteme, in funcție de adversarul intalnit. Kylian…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala ANAF informeaza luni ca fondurile obtinute ca dar de nunta botez nu sunt venituri impozabile, nefiind supuse obligatiei declararii.Iata ce precizari face ANAF:Avand in vedere informatiile aparute in mass media si pe retelele sociale cu privire la "impozitarea…

- Raisa Novițchi, reprezentanta Serviciului de Presa al Poliției de Frontiera, a comentat pentru Noi.md postarea lui Nicolae Botgros din rețelele sociale. Maestrul s-a aratat revoltat de faptul ca el impreuna cu membrii orchestrei "Lautarii" a așteptat mai bine de 2 ore sa treaca controlul vamal. Potrivit…

- Viața sedentara a devenit un termen atat de comun in zilele noastre. Atat de comun incat am ajuns sa consideram ca totul este firesc astfel. Da, pentru ca viața de zi cu zi sau munca in care suntem implicați impun sa lucram stand la birou. Nu este ușor sa faci acest lucru, mai ales cand incep sa iși…

- Purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a amenințat vineri ca Rusia va raspunde daca Ucraina va lovi teritoriul rus cu arme primite de la Marea Britanie. Reacția vine dupa ce ministrul britanic de Externe, David Cameron, a dat unda verde ucrainenilor sa foloseasca armele…

- Vicepreședintele in funcție al Consiliului Județean Timiș, Cristian Moș, plecat pe un drum diferit de cel al USR Timiș spune ca nu a primit inca nicio inștiințare oficiala referitoare la retragerea atribuțiilor pe care le avea in cadrul instituției. Spune ca iși va da demisia din funcție, așa cum i-a…

- Organizatia de mediu Greenpeace acuza retailerul suedez de mobilier IKEA ca este implicat in distrugerea padurilor stravechi din Romania pentru productia de mobila. IKEA a raspuns ca analizeaza acuzatiile cu seriozitate.

- O tanara in varsta de 29 ani, Alexandra Bianca Curuțu, a disparut din Slatina. Ea este din Timișoara, iar de duminica, 24 martie 2024, nu i-a mai raspuns mamei sale la telefon. Luni, 25 martie 2024, tanara nu s-a prezentat la lucru.