- Țigarile electronice s-ar putea scumpi in anul 2025 ca urmare a majorarii accizei la cartușe, rezerve și flacoanele de reumplere pentru acestea. Inițiativa se regasește in propunerile Politicii Fiscale publicate de Ministerul Finanțelor. Bani.md scrie ca pentru cartusele si rezervele pentru tigarete…

- Presedintele demisionar al USR Catalin Drula cere demisia de urgenta a presedintelui Autoritatii Electorale Permanente pentru modul de organizare al alegerilor si pentru tolerarea fraudelor electorale. Drula și-a anunțat ieri demisia in urma rezultatului slab de la alegerile din 9 iunie.

- Soția lui Luis Gabriel se confrunta cu o boala de piele. Haziran a dezvaluit pe rețelele de sociaizare ca se lupta cu aceasta problema și pe vremea cand era insarcinata. Cum se simte partenera artistului și cum se manifesta afecțiunea.

- Cosmin Dumitrașcu, expert contabil, a explicat la un post TV cine sunt acești romani și in ce condiții vor fi nevoiți sa plateasca acest impozit uriaș.”Este o modificare fiscala care intervine incepand cu 1 iulie 2024. Ce se intampla in situația in care, de exemplu, avem venituri nejustificate pe persoana…

- Gica Popescu, președintele celor de la Farul, a vorbit despre obiectivul „marinarilor” in finalul acestui sezon și a analizat lupta la titlu din Superliga. Inainte de etapa a 3-a a play-off-ului, Farul se afla pe locul 5, cu 25 de puncte, la 3 distanța de ultimul loc care duce la barajul pentru cupele…

- Ce s-a discutat la Geneva in cadrul Conferinței internaționale privind suveranitatea Dupa doua razboaie mondiale cu urmari dramatice, secolul XXI trebuie sa fie mai pașnic și sa aduca soluții eficiente pentru "conflictele cronice". In zorii noului secol multe țari și-au proclamat suveranitatea, dar…

- Administratia presedintelui american Joe Biden a autorizat "discret" saptamana aceasta livrarea de noi bombe si avioane de lupta catre Israel, relateaza cotidianul The Washington Post, citat sambata de agentia EFE, conform Agerpres. Noua livrare de echipamente militare catre Israel survine in pofida…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, ii reproseaza edilului Robert Negoita ca s-ar afla "intr-o lupta continua cu legea" si ca face lucrari pe terenuri care nu se afla in administrarea Sectorului 3, conform Agerpres. "Primarul Negoita e intr-o lupta continua cu legea - asta e problema lui. Ce s-a intamplat…