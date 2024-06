Apartamentele devin tot mai scumpe: Cît costă un metru pătrat Așa prețuri pentru imobile nu au fost in Chișinau aproape 16 ani. Cei care au bani pentru un apartament oarecare, trebuie sa dea, in medie, 1.434 de euro per metru patrat de spațiu locativ, spune expertul economic Veaceslav Ionița in comentariu sau saptaminal. Potrivit lui Ionița, pentru ca o persoana sa devina proprietarul unui apartament de 70 metri patrați in municipiul Chișinau, ea trebuie Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Este criza de locuințe in cea mai bogata țara din lume. Apartamentele din Monaco se vand cu sume uriașe - o garsoniera poate costa - 2 milioane de euro – dar autoritațile au decis sa construiasca și mai multe. Iar pentru asta au pus la bataie 2 miliarde de euro, relateaza The Telegraph.

- Apartamentele de inchiriat din sectorul 5 au inregistrat in luna mai cea mai mare creștere de preț comparativ cu anul trecut (+19%), cele mai mici creșteri inregistrandu-se in sectorul 1 (+8%).

- Prețurile de achiziție pe metru patrat pentru apartamentele din zona metropolitana Cluj au atins un nivel record in acest an, in timp ce tarifele la chirii au scazut in medie cu aproape 10%. Iata cat costa apartamentele in Cluj și ce evoluție au avut prețurile. Prețuri record in 2023 Prețurile medii…

- Veniturile One United Properties din segmentul rezidențial au inregistrat o scadere in T1 de 7% in comparație cu anul anterior, ceea ce ar putea sugera o problema in atragerea sau menținerea clienților in acest sector. One United Properties, compania imobiliara a lui Victor Capitanu și Andrei Liviu…

- Cumparaturile pentru Paște au intrat in linie dreapta, dar calculele de acasa nu se potrivesc intotdeauna cu cele din targ. O parte dintre produse nelipsite de pe masa de sarbatori s-au scumpit fața de anul trecut, iar in unele cazuri prețul e și cu 50% mai mare.

- Mihai Traistariu a intrat in lumea afacerilor, artistul achiziționand mai multe apartamente la malul marii pe care le pune la dispoziția turiștilor in fiecare sezon estival.In acest an, artistul a decis sa extinda portofoliul sau de proprietați cu un apartament de lux situat intr-un complex exclusivist,…

- Apartamentele din Chișinau au devenit aproape imposibil de cumparat. In ultimul an acestea s-au scumpit cu 10 sau chiar 20 la suta, urmare a cererii sporite din partea diasporei, dar și epuizarii terenurilor de construcție in cele mai cautate zone. Ritmul alert de scumpiri, atrage dupa sine și creșterea…

- Bucureștiul ocupa locul trei intr-un clasament al prețului pe metru patrat al apartamentelor, fiind depașit de Cluj-Napoca și de Brașov. Luna februarie s-a remarcat cu o creștere spectaculoasa a interesului pentru apartamentele de vanzare.