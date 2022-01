A treia doza de vaccin ARNm de la Pfizer-BioNTech impotriva SARS-CoV-2, administrat dupa doua doze ale acestui vaccin sau dupa doua doze de CoronaVac cu virus inactiv, ofera protectie impotriva variantei Omicron, relateaza EFE, potrivit Agerpres. Doua studii publicate saptamana aceasta de Nature Medicine, au demonstrat acestea, dupa analizarea raspunsului anticorpilor la infectie de catre […] The post Pfizer: A treia doza de vaccin protejeaza impotriva noii tulpini Omicron appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .