Petrolul rusesc curge nestingherit: nafta botezată „benzină” Rusia recurge la o serie de practici obscure pentru a vinde un produs petrolier mai puțin cunoscut cumparatorilor care se tem sa nu incalce sancțiunile și pentru a depași un plafon financiar stabilit de Uniunea Europeana și aliații sai. Vanzatorii de nafta ruseasca – hidrocarbura folosita in principal in petrochimie și in producția de motorina […] The post Petrolul rusesc curge nestingherit: nafta botezata „benzina” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președinta Maia Sandu se adreseaza, luni seara, populației Republicii Moldova, au anunțat reprezentanții Președinției Republicii Moldova, fara sa precizeze și ce subiecte vor fi abordate de lidera de la Chișinau. Libertatea a transmis in direct și livetext declarațiile facute de Maia Sandu: "Rusia continua…

- Importurile record de titei din Rusia in perioada fiscala 2022-23 au ajutat rafinariile din India sa stimuleze exporturile de motorina si combustibil pentru avioane catre Europa, in timp ce continentul a evitat produsele rusesti, arata datele preliminare de urmarire a navelor ale firmelor Kpler si Vortexa,…

- Emiratele Arabe Unite au preluat mai multe incarcaturi de țiței rusesc, potrivit datelor de urmarire a navelor și surselor de tranzacționare, intr-un alt exemplu al modului in care sancțiunile occidentale impotriva Rusiei au remodelat fluxurile tradiționale de comerț cu energie. Acesta schimbare evidențiaza…

- Uniunea Europeana nu mai este dependenta de gazul și petrolul din Rusia, a declarat duminica președintele Comisiei Europene, Ursula von derLeyen, relateaza Trend citand TASS. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Exporturile de petrol din Rusia in China sunt in creștere și au atins un record in ultimii trei ani, informeaza Bloomberg. Petrolul rusesc este cumparat in mod activ atat de rafinariile private, cat și de cele de stat din China. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Luni, 6 februarie, Estonia a introdus o interdicție de a cumpara, importa și transporta produse petroliere rusești, inclusiv benzina transportata in bidoane, anunța TASS și Hotnews . Masura a fost anunțata de Piret Tinkus, șefa serviciului de interdicții și restricții din cadrul Consiliului Fiscal…

- Ministerul Afacerilor Externe de la Chisinau a declarat joi ca Republica Moldova vrea sa fie parte a ”lumii libere”, respingand afirmatiile ministrului de externe rus, Serghei Lavrov, cu privire la presupuse planuri ale Occidentului de a transforma fosta republica sovietica in ”urmatoarea Ucraina” pentru…

- Sanctiunile extinse impuse de Uniunea Europeana pentru achizitia si transportul de titei rusesc au obligat Rusia sa transporte din ce in ce mai mult petrol cu propriile sale tancuri petroliere, transmite Bloomberg, scrie Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…