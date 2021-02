Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane - o femeie de 26 de ani si un copil in varsta de 6 ani din municipiul Sacele - au fost grav ranite, joi, intr-un incendiu care s-ar fi produs din cauza aprinderii focului in soba cu carburant, potrivit Agerpres. Potrivit ISU Brasov, incendiul de la locuinta din Sacele a fost…

- Vineri, 22 ianuarie 2021, Petrolul Ploiești (locul 9, pana la oficializarea de catre FRF a retragerii din campionatul L2 a echipei Turris-Oltul Turnu Magurele) a bifat al doilea meci amical din cantonamentul gazduit de Hotelul Mureșenilor, din Sacele, și desfașurat pe terenul cu iarba artificiala de…

- Conducerea divizionarei secunde Petrolul Ploiești – se aude – s-a decis asupra locației cantonamentului de iarna al echipei „lupilor”, astfel ca se va merge, in perioada 16-31 ianuarie 2021, nu la Brașov, la „Lux Divina”, așa cum anunțase un site de sport specializat pe fotbalul din eșaloanele inferioare,…

- Sucursala de Distributie a Energiei Electrice (SDEE) Brasov anunta intreruperea alimentarii cu energie electrica, pentru efectuarea de lucrari, in zilele de miercuri și joi, 16-17 decembrie, in doua localitați din județul Brașov. Astfel, astazi curentul electric va fi interupt in Tarlungeni, pe str.Zizinului…

- ISU Brașov anunța izbucnirea unui incendiu la centrul de copii din Tarlungeni. 12 copii și un adult s-au autoevacuat. Se acționeaza cu 3 autospeciale de stins incendii cu apa și spuma, o autoscara mecanica si un echipaj SMURD. Incendiul se manifesta la camera centralei cu posibilitatea de extindere…

- In atentia utilizatorilor de energie electrica! SDEE Transilvania Sud va aduce la cunostinta ca in perioada urmatoare se vor executa o serie de lucrari in instalatiile electrice, care vor duce la intreruperi in alimentarea cu energie electrica. Sambata, 28.11.2020: in intervalul orar 08:00 – 16:00,…

- Aproape toata tara se afla sub Cod galben de ceata densa si vizibilitate redusa, inclusiv județul Brașov. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), pana la ora 11:00, in mai multe localitați din judetul Brasov se va semnala ceata care reduce vizibilitatea, local, sub 200 de metri si, izolat,…