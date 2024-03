Cine sunt românii care nu mai pot ieși anticipat la pensie fără penalizare Pensionarea anticipata fara penalizare a fost eliminata din noua Lege a Pensiilor, care va intra in vigoare incepand cu 1 septembrie 2024, pentru anumite categorii de angajați romani. In Monitorul Oficial nr. 832 din data de 10 septembrie 2020 a fost publicata Legea 201/2020, care modifica art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Conform acestei acte normative, persoanele care au locuit cel puțin 30 de ani in zonele afectate de poluare datorata extracției, prepararii și arderii carbunelui, precum și intr-o raza de 8 km in jurul acestora, beneficiaza de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

