Petrolier iranian, atacat cu drone în largul coastelor Siriei Un petrolier iranian a fost tinta unui atac in largul Siriei sambata, care a facut trei morti si a lovit unul din rezervoarele sale, primul de acest fel de la inceputul razboiului in tara, potrivit unei organizatii neguvernamentale siriene, noteaza AFP. Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), cu sediul la Londra si care dispune de o vasta retea de surse in Siria, nu a fost in masura sa precizeze imediat originea atacului care nu a fost revendicat. Directorul OSDO a spus ca nu stie daca a fost un atac israelia, in contextul in care ce Israelul a vizat in mod repetat pozitiile Iranului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Observatorul Sirian al Drepturilor Omului (SOHR), cu sediul la Londra, care dispune de o vasta retea de surse in Siria, nu a fost in masura sa precizeze imediat, sambata seara, originea atacului, care nu a fost revendicat. ”Petrolierul iranian care venea din Iran era oprit in apropierea portului (sirian)…

- Teheranul a imbogatit uraniu la nivelul de 60%, ca represalii fata de sabotarea instalatiei nucleare subterane iraniene de la Natanz, pe care Republica islamica o atribuie Israelului, a anuntat vineri presedintele Parlamentului iranian Mohammad Bagher Ghalibaf, relateaza Reuters.

- Biserica Sfantului Mormant din Ierusalim a fost deschisa publicului in Duminica Floriilor catolice, iar credinciosii au putut participa la slujba dedicate acestei sarbatori in locul unde, potrivit traditiei crestine, Isus a fost rastignit si apoi a inviat, informeaza Reuters. Dupa ce mai bine de jumatate…

- Parlamentul Norvegiei a devenit tinta unui nou atac cibernetic din partea hackerilor, care s-au infiltrat si au extras date. Se intampla la numai sase luni dupa un alt atac facut public. Potrivit Reuters, atacul intreprins de hackeri necunoscuti a avut legatura cu o “vulnerabilitate” a programului pentru…

- Pompierii militari au fost solicitati, duminica, 28 februarie a. c., in jurul orei 11:30, sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la lumanararul situat in curtea Bisericii “Sf. Ioan Botezatorul” din Vulturu de Sus. La fata locului a actionat un echipaj din cadrul Punctului de Lucru Vulturu,…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a atras numeroase critici din cauza faptului ca au fost prelungite estimarile facute pentru momentul in care țara va reveni la normal. Israelul a luat decizia sa prelungeasca izolarea impotriva Covid-19 pentru inca cinci saptamani. Conform Reuters, noile tulpini…

- Un incendiu a izbucnit, vineri dimineața, la un corp de cladire de la Spitalul Matei Balș din București. Pompierii au activat codul roșu de intervenție. Cel puțin trei persoane au murit la parterul cladirii unde a izbucnit incendiul. UPDATE: Din primele informații, trei persoane au murit in saloanele…

- Un incendiu a izbucnit, vineri dimineața, la un corp de cladire de la Spitalul Matei Balș din București. Pompierii au activat codul roșu de intervenție. In jur de 100 de persoane se aflau in cladire in care a izbucnit focul, a transmis ISU București-Ilfov. Incendiul a fost stins, iar pompierii au format…