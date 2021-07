Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de interlopi s-au strans pe un loc viran din Capitala ca sa-l sarbatoreasca pe Petre Gemaru, lider de clan, finul lui Nuțu Camataru, fiind inarmați cu furci, topoare, sabii, bate de baseball și alte arme albe, scrie Antena 3 . Imaginile au fost publicate e Facebook de Sindicatul Europol. Duminica…

- O butelie dintr-o mașina a explodat in București, langa o benzinarie, pe strada Brașov din Sectorul 6 al Capitalei. Din primele informații, sunt doua victime, una dintre ele fiind in stare grava.Potrivit ISU București, in autoturism se aflau doi tineri, de aproximativ 27 de ani. Unul se afla in stare…

- Alin Apostol, deputat USR de Bucuresti, a publicat un mesaj, pe Facebook, in care ii face un elogiu primaritei de la Sectorul 1, Clotilde Armand, dar in care sunt strecurate si greseli gramaticale.

- Alin Stoica, prefectul de București, susține ca starea de alerta poate fi o soluție pentru situația deșeurilor din Sectorul 1. „E clar ca ceea ce este in instanța pe structura de preț și pe facturile pe care Romprest le cere de la Sectorul 1 nu se va incheia intr-un timp scurt. Am cerut o rezolvarea…

- Evolutia norului de fum din sectorul 6 va fi de relativa stationare si dispersie atat in zona sursei de incendiu, cat si in zonele limitrofe, cu o usoara tendinta de deplasare catre est-nord-est, potrivit unui comunicat al Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM). "Avand in vedere simularile…

- Ionița de la Clejani a avut o prima reacție dupa ce Fulgy, fiul sau in varsta de 23 de ani, a fost prins drogat la volan. Soțul Vioricai de la Clejani a facut primele declarații. Dan Manole, fiul Vioricai de la Clejani, a fost prins drogat la volan, sambata noapte a, in București, la un control in trafic…

- O coloana de zeci de mașini s-a format joi dimineața, de la ora 8.00, in prima zi de funcționare a centrului de vaccinare anti-COVID de tip drive-thru din Piața Constituției. „Oricum eram programat, insa am fost vaccinat mai repede așa. Este o soluție buna vaccinarea in mașina, merge mai repede, fara…