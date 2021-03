Stiri pe aceeasi tema

- The Ziggo Dome, Amsterdam, Olanda, are 17.000 de locuri, iar pentru acest experiment, care a avut loc pe 6 martie, s-au inscris 100.000 de persoane. Biletele de 1.350 de euro s-au vandut in 20 de minute. Fiecare participant trebuia sa aiba un test negativ Covid-19 cu 48 de ore inainte de eveniment și…

- Peste 7.400 de amenzi, in valoare de aproape 1,4 milioane de lei, au fost acordate in ultimele 24 de ore pentru nerespectarea masurilor anti-COVID la nivel national, informeaza News.ro . Politia Romana anunta ca au fost realizate 74.886 de verificari cu privire la respectarea masurilor si interdictiilor…

- Vorbitul indelungat in spații inchise poate fi cel puțin la fel de periculos ca tușitul langa o alta persoana, conform unui studiu publicat in Proceedings of the Royal Society. In acest fel, susțin oamenii de știința, micro-particulele expulzate raman mult timp in aer. Descoperirea ar putea explica…

- Premierul olandez Mark Rutte condamna vehement violentele petrecute la sfarșitul saptamanii, cand zeci de manifestanti au atacat politia si au incendiat un centru de testare Covid, in semn de protest fata de interdictia de circulatie pe timp de noapte. Masura fara precedent in Olanda dupa Al Doilea…

- Trenurile care intrau și ieșeau din gara principala au fost oprite, iar mass-media locala a raportat jafuri la gara. Protestele au avut loc impotriva restricțiilor anti-COVID-19. Oamenii nu mai au voie sa iasa intre orele 21:00 și 04:30, cu excepția cazului in care merg la munca sau daca au…

- Sub coordonarea Instituției Prefectului, polițiștii timișeni, alaturi de celelalte instituții cu atribuții in domeniu, au controlat zone aglomerate, spații comerciale, mijloace de transport persoane, cu privire la respectarea masurilor impuse in contextul starii de alerta, scopul vizat fiind prevenirea…

- Mai multor cetațeni britanici li s-a refuzat intrarea în Olanda de la 1 ianuarie, deoarece Marea Britanie nu mai este scutita de restricțiile legate de Covid privind calatoriile neesențiale din afara UE de când a parasit blocul, potrivit The Guardian.Un purtator de cuvânt al…

- Situație incredibila in Maramureș, unde n barbat care a filmat cu telefonul mobil intr-un magazin mai mulți oameni care nu purtau masca de protecție a fost amendat pentru „indignare”, potrivit ObservatorNews.Incidentul a avut loc intr-un magazin din localitatea Baiuț, județul Maramureș, unde barbatul…