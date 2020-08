Petrecere de peste 100 de persoane, stricată de poliţişti şi jandarmi Politistii doljeni, impreuna cu jandarmi si luptatorii Serviciului pentru Actiuni Speciale au descins, sambata seara, la un complex de agrement din comuna Predești, unde a avut loc un eveniment la care au participat peste 100 de persoane. Politistii spun ca au aplicat aproape 100 de amenzi pentru incalcarea Legii pentru prevenirea pandemiei de COVID-19. Vineri si sambata, oamenii legii au verificat aproximativ 200 de centre comerciale, piețe, targuri și terase. Valoarea totala a amenzilor a fost de aproximativ 140.000 de lei. Reprezentantii IPJ Dolj spun ca, sambara seara, politistii s-au sesizat… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

