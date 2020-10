Petrecere de majorat, oprită de polițiști. Amenzi uriașe pentru participanți Polițiștii s-au autosesizat cu privire la eveniment și au evacuat cele 28 de persoane prezente, a transmis IPJ Caraș-Severin. Dat afara din PSD, Catalin Radulescu anunța ca va candida la alegeri alaturi de Șerban Nicolae și Pleșoianu „Organizatorii evenimentului au fost sanctionati contraventional cu amenzi in valoare de 5.000 de lei, conform Legii nr.55 din 2020. In total au fost aplicate sanctiuni contraventionale in valoare de 18.000 de lei pentru nerespectarea masurilor dispuse de autoritati pentru prevenirea raspandirii virusului”, se arata in comunicatul citat de Hotnews. Reacția lui… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

