Petrecere de Crăciun împreună cu Prințesa de Wales Surprize de Craciun impreuna cu Prințesa de Wales. Aceasta și-a facut apariția la o petrecere de sarbatori la care participau mai mulți angajați din sectorul de ingrijire a copiilor și cațiva micuți indrumați de ei, carora le-a oferit cadouri. A fost cu adevarat o atmosfera de sarbatoare, s-a baut ceai, iar prințesa de Wales a stat de vorba cu toata lumea. Petrecerea a fost organizata cu ocazia Craciunului și face parte din ciclul materialelor difuzate de Casa regala de Sarbatori – „Impreuna de Craciun”. De sarbatori, copiii s-au intalnit cu mentorii lor, cei care i-au inspirat și le-au dat primele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primele zile ale anului 2024 vor aduce valori termice și fenomene meteo necaracteristice pentru acea perioada. Vremea o va lua razna in Romania, imediat dupa sarbatori. In luna ianuarie, vom avea temperaturi fara precedent in ultimii ani. Ce au transmis meteorologii. Cum va fi vremea de sarbatori In…

- Programul de incasari venituri bugetare alocat Agenției Naționale de Administrare Fiscala cumulat pentru primele zece luni din 2023 a fost de 339,95 miliarde de lei. Conform atribuțiilor legale ce ii revin, ANAF a colectat veniturile bugetare nete in suma de 322,36 miliarde de lei, ceea ce reprezinta:…

- Reforma cabinetului Ciolacu este doar de fațada și numai pe hartie. Realitatea din teren este alta. Anul acesta au fost angajați peste 10.000 de bugetari numai in primele zece luni, asta inseamna cam 1.000 de angajați in plus in fiecare luna. De cateva luni incoace, Guvernul Ciolacu a vorbit numai despre…

- Reorganizarea ministerelor și reforma in sistemul bugetar trebuie sa fie finalizate pana pe 31 decembrie, spune premierul Ciolacu. ”Toate ministerele trebuie sa vina, pana pe 31 decembrie, cu reorganizarea ministerelor. Sunt ferm convins ca vom avea și 2 ședințe de Guvern pe saptamana. Vorbeam ieri…

- Au aparut primii fulgi de nea pe Varful Postavaru din Poiana Brașov. Primele imaginii cu peisajul de iarna au facut inconjurul internetului. Ușor-ușor, iarna incepe sa-și faca simțita prezența, in special la munte, acolo unde a nins. Temperaturile scazute din ultima perioada au favorizat apariția primilor…

- Stelian Bujduveanu, viceprimarul Capitalei, a anunțat pe pagina sa de socializare ca au ajuns in Portul Constanța primele 51 de autobuze electrice BMC Truck&Bus din cele 100 comandate pentru innoirea parcului auto al STB. „Am depus toate eforturile pentru ca bucureștenii sa poata circula cu autobuzele…

- Latifundiarul din Pipera, Gigi Becali, este un obișnuit al loculului de mulți ani. De-a lungul timpului a vandut o gramada de terenuri in zona, dar tot mai are destule inca, ca sa nu mai vorbim de o turma de 1500 de oi. Puțina lume știe, insa, cine este vecinul celebru al patronului de la FCSB. Fostul…

- Chișinau, 17.10.2023 - PORT MALL, cel mai mare MALL din țara și proiectul ce redefinește standardele shoppingului și divertismentului se va deschide oficial sambata, 21 octombrie, ora 10:00. Brandurile și magazinele partenere au pregatit o serie de oferte speciale și promoții exclusive pentru clienți.…