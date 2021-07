Petre Roman a implinit 75 de ani și traiește iubirea la intensitate maxima. De ziua sa este copleșit de soția sa, solista Silvia Chifiriuc! Premierul care, in anii ’90, a devenit subiect de adulație dupa o vizita la fosta fabrica de confecții Apaca (a fost tratat cu sloganul devenit de legenda: “Nu vrem bani, nu vrem valuta, vrem ca Petre sa ne …”), implinește astazi 75 de ani. ”Te iubesc cu aceeași pasiune și dorința, iubirea mea!”, este mesajul soției sale. Postare in urma careia putem spune ca Petre Roman și Silvia Chifiriuc se iubesc precum adolescenții. Cei doi s-au casatorit in 2009, dupa…