- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, afirma ca nu va astepta modificarea Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR) pentru a face investitii in sistemul de irigatii din Romania, mai ales ca exista o lege si fonduri bugetare prevazute in acest sens, dar va aborda acest subiect la Comisia Europeana…

- Potrivit unui comunicat de presa al USR, anul acesta, din PNRR, Romania ar fi putut primi in jur de 10 miliarde de euro, singurii bani siguri pe care ne-am fi putut baza pentru investitii, in conditiile in care deficitul tinde sa ne sufoce. Este un semnal ingrijorator – daca la primul set de jaloane,…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a transmis ca in Planul National de Irigatii este prevazuta modernizarea sistemului, pe reteaua existenta cu „o suma de 500 milioane euro. (..) Este sansa noastra de a dezvolta agricultura prin folosirea resurselor de apa de care dispunem”, sustine Daea.Daea…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene considera ca Romania are “multiple” motive pentru a renegocia PNRR. “Intai de toate, Romania, ca si toate tarile membre ale Uniunii Europene, se gaseste in fata unor noi realitati pe care le-au generat crizele pe care le parcurgem. Sa nu uitam ca atunci…

- Romania ar putea incasa 3 miliarde de euro de la Comisia Europeana (CE), in baza cererii de plata numarul 1 din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), transmisa la finele lunii mai, a declarat, marti, la Parlament, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Ioan Bolos.

- Guvernul Romaniei a aprobat joi ultimul document necesar astfel incat cererea de plata numarul 1, cu termen pe data de 31 mai 2022, sa fie transmisa la Comisia Europeana, a anuntat ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, in briefingul sustinut la finalul sedintei de Guvern, potrivit…

- Romania nu a cheltuit bani din prefinantare, pentru ca nu au fost operationalizate structurile organizatorice necesare implementarii Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), a declarat, ieri, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos. „Eu am spus ca nu am cheltuit bani…

- Ministrul PNL al Proiectelor Europene, Marcel Boloș, este primul liberal care admite ca este posibila renegocierea Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR) la Comisia Europeana. „Probabil ca undeva din toamna se va pune problema, pentru ca procesul este unul de durata”, a afirmat Boloș, luni,…