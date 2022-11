Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii a precizat, la Antena 3 CNN, daca sa ne așteptam la noi scumpiri in aceasta iarna, in contextul in care jumatate dintre romani spun ca au fost foarte afectați de creșterea prețurilor din acest an.

- Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, este avertizat public ca il menține ilegal pe Marian Avram la conducerea Agenției Naționala pentru Pescuit și Acvacultura (ANPA). ”Acesta este ordinul ministrului” Un angajat al ANPA, Octavian Dumitru, a lansat o avertizarea publica incredibila…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, s-a operat de urgența la ochi, dupa ce a intervenit o situație ”delicata”. Problema s-a rezolvat rapid, iar ministrul a revenit deja la munca, chiar daca nu la prima ora, așa cum il știm. In continuare, insa, are un program incarcat. Maine, de exemplu,va fi prezent…

- Combaterea grindinei si a fenomenelor extreme va putea fi efectuata cu ajutorul aviatiei, al unui sistem cu baloane lansate in nori, dar si cu generatoarele de la sol, sustine ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, susține ca pretul unui kilogram de cascaval in niciun caz nu va ajunge la 100 de lei, din cauza scumpirilor din ultima perioada, așa cum s-a vehiculat in piața. In opinia ministrului, sunt trei motive care nu justifica un astfel de preț, mai ales ca prețurile s-au…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, participa in perioada 26-27 septembrie la reuniunea Consiliului Agricultura si Pescuit, care va avea loc la Bruxelles, informeaza ministerul printr-un comunicat. In marja Consiliului, ministrul Petre Daea va avea o intalnire bilaterala cu Janusz…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, a declarat, intr-un interviu pentru Antena 3, ca nu vor fi probleme in aprovizionarea de produse de baza pentru romani. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, considera ca plafonarea preturilor la alimente ar afecta producatorii, dar sustine ca nu exista motive pentru alte scumpiri in perioada urmatoare.