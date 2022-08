Stiri pe aceeasi tema

- Petra Kvitova a anunțat pe contul oficial de Twitter ca se va marita cu Jiri Vanek, nimeni altul decat antrenorul sau din circuitul WTA. In varsta de 32 de ani, sportiva a spus „DA”, iar reacțiile primite pe rețelele sociale au fost pe masura importanței evenimentului.

- Cu cine a „tradat-o” Patrick Mouratoglou pe Simona Halep. Colaborarea dintre cei doi a debutat in luna aprilie, intr-un moment in care fostul lider mondial era pe punctul de a renunța la tenis, conform propriilor declarații. Romanca a reușit sa ajunga in semifinale la Wimbledon, dar in primele doua…

- Novak Djokovic (35 de ani, 7 ATP), care a fost primit ca un erou la Belgrad dupa ce s-a impus la Wimbledon, iși dorește ca macar la Australian Open 2023 sa poata juca, daca pentru US Open 2022 pare cam greu. Sarbul in varsta de 35 de ani a sarbatorit alaturi de conaționalii sai in fața Primariei din…

- Novak Djokovic (3 ATP, favorit jr. 1) a castigat duminica turneul de Grand Slam de la Wimbledon. Jucatorul sarb de tenis l-a invins in finala, in patru seturi, 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 (7/3), pe australianul Nick Kyrgios (40 ATP). Meciul a durat 3 ore și 4 minute. Sarbul a reusit 15 asi, iar australianul…

- Echipele Rajeev Ram/Joe Salisbury si Matthew Ebden/Max Purcell au obținut calificarea, miercuri, in semifinalele probei de dublu masculin din cadrul turneului de Grand Slam de la Wimbledon. Perechea Rajeev Ram/Joe Salisbury (SUA/Marea Britanie), cap de serie numarul 1, a trecut in sferturi de echipa…

- Novak Djokovic (3 ATP, principal favorit) s-a calificat miercuri in semifinalele turneului de Grand Slam de la Wimbledon dupa ce a trecut in cinci seturi, 5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2, de italianul Jannik Sinner (13 ATP, favorit nr. 10). Meciul a durat aproape 4 ore de joc. Sarbul și italianul au reușit…

- Simona Halep (locul 18 WTA si cap de serie numarul 16) va evolua astazi in optimile de finala ale turneului de la Wimbledon, cu iberica Paula Badosa (locul 4 WTA si favorita 4). Meciul dintre Halep si Badosa va fi al doilea pe terenul central, dupa partida de simplu masculin dintre Brandon Nakashima…

- Presedintele Klaus Iohannis a postat, joi, un mesaj pe Twitter in care afirma ca ucrainenii trebuie ajutati sa-si faureasca un nou viitor. „Suntem aici impreuna cu presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pentru ca stim ca este de datoria noastra sa actionam. Este responsabilitatea noastra sa mentinem…