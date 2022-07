Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, s-a deplasat joi la Moscova pentru a discuta despre achiziționarea unor cantitați suplimentare de gaze rusești in numele țarii sale, a anunțat partidul de guvernamant de la Budapesta, Fidesz, potrivit agenției France Presse, preluata de The Moscow Times . „Pentru a asigura securitatea aprovizionarii cu energie a Ungariei, guvernul a decis sa achiziționeze inca 700 de milioane de metri cubi de gaze naturale in plus fața de cantitațile stipulate in contractele pe termen lung”, a precizat Fidesz, intr-un comunicat publicat pe Facebook. Aceasta cantitate…