- Festivitatile de Anul Nou au provocat in Italia moartea unei persoane, pentru prima data dupa sase ani, si 204 raniti intre care 11 grav, din cauza exploziilor de petarde, a anuntat ministrul de Interne, citat de AFP.

- De sarbatori, pocnitorile si focurile de artificii reprezinta cosmarul multor oameni, dar si al animalelor de companie. Medicul veterinar ii sfatuieste pe posesorii acestor animale sa le dea calmante in noaptea de Revelion, unele pe baza de plante, care nu provoaca dependenta.

- Petrecerea de Anul Nou se apropie cu pasi mari, iar atat cererea, cat și oferta pentru materiale pirotehnice au crescut simtitor. Din capul locului trebuie sa stiți insa ca cel mai sigur mod de a va bucura de petrecerea sfarșitului de an și de a va proteja familia de pericole este de a lasa spectacolele…

- Presedintele regiunii Liguria, Giovanni Toti, a explicat ca vremea rea a provocat o alunecare masiva de teren care a lovit viaductul si ca este posibil ca o masina sa fi fost implicata, dar acest lucru nu a fost confirmat, potrivit agentiei de presa ANSA din Italia. Liguria este aceeasi regiune…

- Subprefectul judetului Timis, Daniel Cristian Frantescu, a informat, joi, ca 40 de persoane mai sunt internate in spital, in dezinsectiei cu produse chimice toxice facuta la Timisoara potrivit Agerpres. "In acest moment mai avem internate in spital 40 de persoane, 29 de copii si 11 adulti. In ceea…

- Ieri, 19 noiembrie 2019, in jurul orei 17.45, pe DN 1, la kilometrul 369, la intersecția cu breteaua autostrazii A1, in afara municipiului Sebeș, un barbat de 53 de ani, din municipiul Sfantu Gheorghe, in timp ce conducea un autoturism, in direcția Sebeș-Sibiu, a efectuat un viraj spre stanga și nu…

- Un roman, șofer de tir, a ucis doi oameni și a ranit alți cinci, dupa ce a scapat autoturismul de sub control și a intrat din plin intr-un grup de muncitori. Incidentul s-a petrecut in luna martie a...