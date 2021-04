Peste un miliard de doze administrate în întreaga lume. Care sunt țările fruntașe la vaccinare Cel puțin 1.002.938.540 de doze au fost injectate in 207 de țari sau teritorii, conform acestei evaluari facute din surse oficiale. Mai mult de jumatate din total (58%) a fost administrate in trei țari: Statele Unite (225,6 milioane), China (216,1 milioane) și India (138,4 milioane), potrivit numaratorii AFP. Israel, lider la vaccinare Dar, in ceea ce privește populația sa, Israel este lider, aproape șase din zece israelieni fiind deja complet vaccinați.In țari precum Regatul Unit, 49% din populație a primit cel puțin o doza, in Emiratele Arabe Unite peste 51%, Statele Unite (42%), Chile (41%),… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

