Peste jumătate dintre români vor plăti cu banii jos de Sărbători Cele mai multe plati de Sarbatori, peste 56%, vor fi facute cash, releva rezultatele unui sondaj CEC Bank, in timp ce 26% dintre respondenti au afirmat ca vor folosi un card de debit, iar 11% un card de credit, relateaza Agerpres. De asemenea, platile cu cu ceasul sau cu telefonul vor fi in procentaje mult mai reduse. „Mall-urile raman destinatia preferata pentru cumparaturile de sarbatori (45% dintre respondenti), iar producatorii locali urca pe locul doi (circa 22% dintre respondenti), devansand cumparaturile online (17,43%). Indiferent daca reusesc sau nu sa puna bani deoparte, peste 60% dintre… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

