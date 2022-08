Peste jumătate dintre profesori vor ieși la pensie în următorii 10 ani. Cine ne va învăța carte copiii? Romania se indreapta spre o criza puternica de personal in sectorul educației, in condițiile in care, in prezent, mai puțin de 1 din 10 profesori are varsta sub 30 de ani. Nu este exclus ca peste 50% dintre profesori sa iasa la pensie in urmatorii 10 ani, astfel ca educația unei intregi generații sa fie sub semnul intrebarii, asta mai cu seama ca nivelul salarial extrem de redus va face ca și migrația catre locuri de munca mai bine platite sa se accentueze. O soluție optima vazuta de specialiști o reprezinta scutirea de la plata impozitului pe venit pentru profesori, la fel ca in cercetare, construcții,… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol: agro-business.ro

