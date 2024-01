Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Colegiului Medicilor din Romania, Daniel Coriu, a afirmat, joi seara, ca un studiu realizat de institutia pe care o conduce arata ca 25% dintre medici au intentia sa plece in strainatate, iar la medicii tineri aceasta intentie ajunge la 57%. El a precizat ca acest lucru nu inseamna ca acesti…

- In cadrul strategiei parafata intre guvernul de la Bucuresti si cel de la Washington, care vizeaza introducerea Romaniei in programul Visa Waiver incepand cu 2025, 150.000 de romani care au vize pentru SUA, dintr-un total de 300.000 eligibili, au primit prin email invitație de reinnoire a documentelor,…

- "Jumatate dintre copiii cu parintii plecati la munca in strainatate din Regiunea Sud-Est provin din judetele Vrancea si Galati. La nivel national, unu din sapte copii din Romania - 536.000 de copii in cifre absolute - are unul sau ambii parinti plecati la munca in strainatate, conform celui mai recent…

- "Jumatate dintre copiii cu parintii plecati la munca in strainatate din Regiunea Sud-Est provin din judetele Vrancea si Galati. La nivel national, unu din sapte copii din Romania - 536.000 de copii in cifre absolute - are unul sau ambii parinti plecati la munca in strainatate, conform celui mai recent…

- Puterea medie de cumparare pe cap de locuitor in Romania este de 7.738 de euro in 2023, ceea ce ii situeaza pe romani cu 56% sub media europeana. De asemenea, țara noastra a coborat doua locuri, pana pe locul 33, potrivit unui studiu referitor la puterea de cumparare a europenilor. Doar Bucureștiul…

- Au trecut 8 ani de la tragedia de la Colectiv , unde 65 de tineri au pierit in flacari. Autoritatile par sa fi uitat ce s-a intamplat in acea seara fatidica. Opt ani au trecut de la tragedia de la Colectiv și lucrurile sunt neschimbate in Romania. Tara noastra inca isi trimite marii arsi la tratament…

- La o luna de la inceperea anului școlar și o saptamana dupa ce Guvernul a dat ordonanța prin care copiii dezavantajați din invațamantul de stat preuniversitar primesc bani de rechizite, parinții afla acum condițiile și faptul ca trebuie sa depuna cererile pentru tichetele de ajutor pana la 27 octombrie…