Peste 91.000 de persoane au trecut granița în ultimele 24 de ore. Ce au constatat polițiștii Peste 91.000 de persoane au trecut granița in ultimele 24 de ore. In data 05.09.2020, prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile de control aproximativ 91.200 persoane, cetateni romani si straini, cu peste 29.200 mijloace de transport (dintre care 10.700 automarfare). Potrivit Inspectoratului General al Poliției de Frontiera (IGPF), pe sensul de intrare au fost aproximativ 45.700 persoane cu 15.200 mijloace de transport, iar pe cel de iesire 45.500 persoane cu 14.000 mijloace de transport. Frontiera cu Ungaria a fost tranzitata de aproximativ 32.200 de persoane… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

