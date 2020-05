Peste 9.100 de contracte de munca au fost suspendate in Gorj. Numarul contractelor individuale de munca la nivelul județului ramane in continuare ridicat. Angajatorii continua sa ii țina in șomaj tehnic pe salariați. Statul platește 75% din salariu pana la finalul lunii mai. Potrivit Inspectoratului Teritorial de Munca Gorj , in prezent, in județ sunt 9.109 contracte de munca suspendate. De asemenea, in momentul de fața sunt 64.907 angajați activi. In total sunt 7.121 de angajatori activi. In data de 11 mai erau, de exemplu, 11.048 de contracte individuale de munca suspendate și 7.111 angajatori…