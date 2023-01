Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de mii de israelieni au ieșit in strada sambata seara la Tel Aviv pentru a-si exprima dezacordul fata de politicile coalitiei guvernamentale a premierului Benjamin Netanyahu si temerile privind riscul unui derapaj antidemocratic, transmit agențiile de presa straine. Este cea mai mare demonstratie…

- Premierul Benjamin Netanyahu, care a inceput recent al șaselea mandat de premier al Israelului, este acuzat de protestatarii ca submineaza democrația și statul de drept prin reformele pe care le-a introdus alaturi de coaliția de partidele ultra-religioase și naționaliste care l-a adus la guvernare,…

- Premierul israelian promite sa se concentreze pe combaterea islamismului și a influenței Iranului. Noul guvern al Israelului va revizui politica externa a țarii și iși va apara in mod independent interesele, a declarat miercuri premierul israelian Benjamin Netanyahu, vorbind la o conferința la Ierusalim,…

- Fostul premier israelian Benjamin Netanyahu si aliatii sai din cadrul blocului de dreapta au obtinut majoritatea locurilor in parlament la alegerile legislative desfasurate pe 1 noiembrie, a anuntat joi Comisia Electorala din Israel, potrivit agenției France Presse, citata de Agerpres . Astfel, cu 32…

- Israelienii și-au exprimat sentimentele, in timp ce fostul premier al țarii, Benjamin Netanyahu, era pe cale sa revina la putere. „Sunt foarte fericit, sper sa ramana așa și sa fie bine pentru noi toți”, a declarat arhitectul Nethanael Taieb, in varsta de 34 de ani. Cu aproximativ 70% din voturi numarate,…

- Israelienii, dintre vizitatorii și amatorii de mers la plaja, și-au exprimat marți (1 noiembrie) oboseala și frustrarea pentru votul repetat, in timp ce țara a mers la urne pentru un al cincilea scrutin fara precedent, in mai puțin de patru ani. Israelul este prins intr-un ciclu electoral din 2019,…

- La data de 1 noiembrie 2022 se desfașoara o noua runda de alegeri parlamentare in Israel, in urma carora fostul premier Benjamin Netanyahu ar putea reveni la putere. Rezultatul alegerilor va determina numarul de mandate in Knesset – Parlamentul unicameral al Israelului. Alegerile ar putea favoriza partidul…