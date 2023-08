Stiri pe aceeasi tema

- Peste jumatate dintre companii spun ca vor reduce sau nu vor mai creste valoarea nominala a tichetelor de masa oferite angajatilor in contextul introducerii unei taxari suplimentare cu 10% pentru CASS, scrie Mediafax.Peste jumatate dintre companii (57%) spun ca vor reduce sau nu vor mai creste valoarea…

- Alerta la o ferma de vaci din județul Iasi. Trei angajați sunt suspectati ca au antrax cutanat. Sunt internati acum, iar unul dintre ei a fost operat. La ferma au fost luate primele masuri de izolare. Miercuri sunt asteptate rezultatele analizelor de laborator.

- Japonia a obținut marți, 4 iulie, aprobarea din partea organismului de supraveghere nucleara al ONU pentru planul sau de a deversa in ocean apa radioactiva tratata de la centrala Fukushima, distrusa de tsunami, in ciuda unei rezistențe acerbe din partea Beijingului și a unor locuitori din zona, relateaza …

- Social Evaluare Naționala / 801 elevi teleormaneni cu medii sub 5, o singura medie de 10 iunie 29, 2023 09:18 In județul Teleorman, 2290 elevi s-au inscris la examenul de Evaluare Naționala 2023, dintre aceștia, au fost prezenți la probele scrise 2114 candidați și au absentat 176. Conform…

- Rezultatele obtinute la nivelul judetului Alba, in perioada 06.06. – 09.06.2023, in activitatea de control, sunt redate mai jos. In domeniul relatiilor de munca: Total unitati controlate: 37 Numar de salariați ai angajatorilor controlați: 491 Din care – femei : 137…

- Economia Romaniei aproape a stagnat in primul trimestru. PIB-ul a crescut cu doar 0,1% fața de sfarșitul anului trecut, in principal, din cauza problemelor din Industrie, arata datele provizorii ale Institutului Național de Statistica.

- ​Aproximativ trei sferturi dintre companiile respondente din Romania (71,4%) au inițiat implementarea cloud-ului fie pentru mai multe departamente, fie pentru anumite procese și planifica o adoptare mai larga in urmatorii doi ani, potrivit raportului local realizat pe baza ”Cloud Business Survey” efectuat…

- Este in interesul Uniunii Europene sa mentina o cooperare "stabila si constructiva" cu China, a declarat vineri presedintele Consiliului European, Charles Michel, in timp ce Grupul celor sapte cele mai puternice economii ale lumii (G7) s-au reunit la Hiroshima (Japonia) pentru a discuta despre "coercitia…