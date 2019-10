Stiri pe aceeasi tema

- Cifra de afaceri a companiilor locale care activeaza in sectorul agriculturii va crește cu aproape jumatate de miliard de euro in 2019, plasand agricultura printre sectoarele strategice ale economiei romanești, conform estimarilor specialiștilor KeysFin. Cu toate acestea, rezultatele ar fi putut fi…

- In 2018, cifra de afaceri a companiilor locale din domeniul agriculturii a atins 43 miliarde lei Cifra de afaceri a companiilor locale care activeaza in sectorul agriculturii va crește cu aproape jumatate de miliard de euro in 2019, plasand agricultura printre sectoarele strategice ale economiei romanești, …

- Comparativ cu anul anterior, numarul firmelor incluse in primele 10 poziții a crescut de la 12.472, in 2018, la 12.603, in 2019, reprezentand o apreciere cu 1,05%. Totodata, cifra de afaceri cumulata a companiilor clasate pe primele zece locuri este de 178,48 miliarde de euro, in creștere cu 8,17%…

Cifra de afaceri cumulata a companiilor din primele zece locuri din Topul Național al Firmelor 2019 este de 178,48 miliarde de euro, in creștere cu 8,17% fața de anul precedent arata un comunicat al CCIR.

- Cifra de afaceri a companiilor clasate pe primele 10 locuri in Topul National al Firmelor 2019 a crescut cu 8,17%, la 178 miliarde de euro, potrivit unui comunicat al Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, remis, luni, AGERPRES. Astfel, comparativ cu anul anterior, numarul firmelor incluse in primele…

- Cifra de afaceri a companiilor este in stransa legatura cu prezenta acestora pe platformele de socializare, acestea apeland la specialisti in social media pentru a-si promova produsele si serviciile - este concluzia unui studiu dat publicitatii, miercuri, la Targu Mures, la prima conferinta a creatorilor…

- Majorarea taxei pe cifra de afaceri a companiilor din energie de la 0,1% la 2% a avut un impact de peste 16 milioane de lei in activitatea companiei Transelectrica, atenuat de cresterea cu 9% a veniturilor din transport si alte activitati pe piata de energie, informeaza compania. "Impactul…