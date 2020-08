Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 65 de persoane si-au pierdut viata si peste 14.000 de case au fost distruse in Sudan in urma inundatiilor produse de ploile torentiale care s-au abatut asupra acestei tari din nordul Africii incepand cu sfarsitul lunii iulie, a informat Ministerul de Interne din Sudan, potrivit DPA. De asemenea,…

- Cel putin cinci persoane si au pierdut viata in urma ploilor torentiale si a furtunilor care au provocat inundatii pe insula greceasca Evia.Cele mai multe dintre victime, printre care si un bebelus, au fost gasite in interiorul sau in apropierea locuintelor lor din Evia, la nord est de Atena, potrivit…

- Cel putin 24 de persoane, in mare parte civili, si-au pierdut viata intr-un atac la o inchisoare din estul Afganistanului. Actiunea lansata de combatanti din gruparea jihadista Stat Islamic (SI) continua luni dimineata, au anuntat autoritatile locale citate de Reuters si AFP. Inchisoarea din Jalalabad,…

- Cel putin o persoana a murit, iar alte cateva zeci au fost ranite in urma unui atac terorist comis duminica dupa-amiaza asupra unei inchisori din estul Afganistanului, conform Mediafax.Trei explozii au avut loc la intrarea in Penitenciarul din Jalalabad, intr-o zona situata la circa 140 de…

- Cel putin 17 persoane au fost ucise si 21 ranite, joi seara, intr-un atentat cu vehicul capcana la sud de capitala afgana Kabul, au anuntat surse oficiale cu cateva ore inainte de inceperea unui armistitiu, relateaza AFP, potrivit AGERPRES.''Un numar de 17 morti si 21 de raniti au fost adusi…

- Circa patru milioane de persoane din nord-estul Indiei si din Nepal au fost stramutate in urma inundatiilor puternice aduse de ploile musonice, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Bilanțul deceselor de apropie de 200.

- Cel putin 23 de civili au fost ucisi si alti zeci au fost raniti dupa ce mai multe rachete au lovit luni o piata de animale vii in provincia Helmand din sudul Afganistanului, au anuntat guvernul afgan si talibanii, care s-au acuzat reciproc pentru acest atac, transmite Reuters,

- Cel putin 23 de civili au fost ucisi si alti zeci au fost raniti dupa ce mai multe rachete au lovit luni o piata de animale vii in provincia Helmand din sudul Afganistanului, au anuntat guvernul afgan si talibanii, care s-au acuzat reciproc pentru acest atac, transmite Reuters, citata de Agerpres.