- Nelu Tataru, ministrul Sanatații, a spus vineri la Iași ca in momentul in care vom avea 2000 de cazuri la Terapie Intensiva, Romania va atinge un prag critic. De asemenea, Tataru a vorbit și despre capacitatea de tratare a carurilor de COVID-19„Cel mai grav scenariu este atunci cand vomavea un numar…

- 48 de cazuri noi COVID-19, la Brașov Arhiva Foto: Gabriel Sava. Pentru prima data de la debutul pandemiei de coronavirus, România are peste 1.000 de cazuri noi într-o singura zi. Grupul de Comunicare Strategica a transmis ca, în ultimele 24 de ore, în țara noastra…

- Nou record de infectare cu noul coronavirus: 994 de cazuri noi Foto: MApN Înca 994 de noi cazuri de infectare cu coronavirus au fost înregistrate în România, potrivit Grupului de Comunicare Strategica. Este un nou record de cazuri confirmate în 24…

- Doctorii de la Spitalul Județean Arad și-au oferit disponibilitatea de a prelua pacienți cu coronavirus de la Timișoara, conform Mediafax Spitalul Județean Arad ar putea prelua pacienți diagnosticați cu COVID-19 de la Timișoara daca secțiile din acest oraș nu vor mai avea suficiente locuri. Doctorii…

- Primarul general Gabriela Firea afirma ca municipiul Bucuresti nu este focar de coronavirus, in ultimele cinci luni fiind internati in spitalele COVID 4.260 de pacienti, iar in prezent fiind 600 de pacienti internati in sase spitale COVID si suport. „Daca ministrul Sanatatii este depasit de situatie,…

- Romania se confrunta cu un nou record de cazuri de COVID-19, dupa ce au fost raportate 777 de noi imbolnaviri, insa Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, considera ca mai ingrijorator este numarul celor de la Terapie Intensiva. Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii…

- 406 de pacienți testați pozitiv cu coronavirus s-au externat la cerere din spitalele din Romania, potrivit Grupului de Comunicare Strategica. In ultimele 24 de ore, in țara noastra au fost confirmate 698 de persoane ca fiind infectate cu COVID-19, ceea ce reprezinta un nou record. Pana sambata, pe teritoriul…

- La Spitalul de Boli Infectioase Victor Babes din București, care are 450 de paturi disponibile, sunt internați 306 oameni bolnavi de COVID-19.Conform unui comunicat de presa al ASSMB, șapte persoane se afla la Terapie Intensiva (ATI), iar in ultimele 24 de ore, numarul pacientilor externati, 20, a fost…