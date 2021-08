”Peste 5,8 milioane de atacuri de malware si programe software nedorite, deghizate ca jocuri populare pe PC, au fost detectate si contracarate de solutiile Kaspersky din al treilea trimestru al anului 2020 pana in al doilea trimestru din 2021. Acest volum crescut poate fi legat de evolutia rapida a gaming-ului in timpul pandemiei”, arata compania. Datele provin din cel mai recent raport referitor la amenintarile cibernetice, realizat de Kaspersky, in care cercetatorii au evaluat schimbarile survenite la nivelul amenintarilor legate de jocuri, in timpul pandemiei. Industria de gaming a cunoscut…