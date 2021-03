Peste 50 de oameni au murit din cauza unui lichior vândut de un român O ancheta uriașa a autoritaților are loc in din Costa Rica, dupa ce cel puțin 48 de persoane au decedat in urma consumarii unui lichior. Agenția de Investigații Judiciare (OIJ) a confirmat saptamana aceasta ca cetațeanul este un om de afaceri din Romania. Acesta a murit intre timp, insa era cercetat pentru distribuirea unei bauturi alcoolice care conținea metanol, bautura care ar fi provocat decesul a zeci de persoane. Știrea despre moartea romanului, cu numele de familie Radulescu, a fost data saptamana aceasta. S-au efectuat percheziții la domiciliul acestuia din Granadilla de Curridabat, San… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O ancheta care vizeaza decesul a cel puțin 48 de oameni, in Costa Rica, il are ca principal suspect pe un cetațean roman care, insa, a murit și el dupa declanșarea cercetarilor, scrie cotidianul La Nacion , care apare in capitala San Jose. Agenția de Investigații Judiciare (OIJ) a confirmat miercuri…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații și vicepreședintele Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV), Andrei Baciu, spune ca pe listele de așteptare sunt, in continuare, prioritizate persoanele care sufera de boli cronice, varstnicii, dar și…

- IPJ Alba a anunțat, duminica, 14 februarie, in jurul orei 13.30, ca o femeie data disparuta de la domiciliu a fost gasita fara viața in albia paraului Abrudel. Anchetatorii vor trebui sa afle, cu exactitate, imprejurarile in care s-a produs aceasta tragedie. Știrea inițiala La data de 13 februarie 2021,…

- Persoanele care au fost diagnosticate cu coronavirus vor trebui sa aștepte jumatate de an pentru a se vaccina, este anunțul facut de ministerul Sanatașii din Spania. Conform Agerpres și Reuters, persoanele sub 55 de ani care nu sufera de probleme grave de sanatate vor trebui sa aștepte 6 luni dupa diagnostic…

- Persoanele cu diabet se pot vaccina impotriva Covid-19 cu oricare din serurile folosite in campania de vaccinare din Romania. Ministerul Sanatații a anunțat ca pacienții se pot vaccina indiferent de tipul de diabet de care sufera. „Da, vaccinurile produse de companiile Pfizer-BioNTech, Moderna și AstraZeneca-Oxford…

- Regatul Unit al Marii Britanii a schimbat din nou condițiile de calatorie pentru cetațeni. Persoanele care au calatorit in state roșii din punct de vedere epidemiologic vor fi obligate sa stea in carantina la hotel. Pana in prezent cetațenii iși puteau alege locul de carantina. Noile reguli intra in…

- UPDATE – Inca o persoana carbonizata a fost descoperita la Matei Balș. Știrea inițiala, mai jos. Planul roșu a fost activat vineri dimineața la Institutul Național de Boli Infecțioase Prof. Dr. „Matei Balș”, dupa ce un incendiu major a izbucnit la parterul Pavilionului V. Acolo erau adapostiți 102 de…

- In urma incendiului de vineri dimineața de la Institutul „Matei Balș” din Capitala au murit șase persoane. Un nou deces a fost confirmat de Ministerul Sanatații. RECTIFICARE/UPDATE: Ministerul Sanatații rectifica informația. Este vorba despre un barbat, 70 ani, dependent de CPAP, fara leziuni cauzate…