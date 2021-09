Peste 45.000 de oameni din toată lumea s-au încărcat zilnic cu energia dată de prima ediție SAGA Festival Prima ediție SAGA Festival s-a incheiat in aplauzele publicului, care in decursul celor trei zile s-a bucurat de muzica unora dintre cei mai mari artiști din lume, de un show fantastic și de un concept unic in Romania. Imaginația și energia stau la baza SAGA, iar cei care au trecut porțile festivalului au avut parte de o serie de experiențe inedite și de cateva zile in care au putut descoperi un spațiu transformat complet intr-unul inovator și neașteptat. Peste 45.000 de oameni, din peste 30 de țari, au fost impreuna in fiecare zi de festival, au fost apropiați și conectați unii cu ceilalți,… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

