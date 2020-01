Stiri pe aceeasi tema

- Peste 380.000 de persoane au murit in Siria, dintre care peste 115.000 de civili, de la inceputul razboiului in martie 2011, potrivit unui nou bilant publicat sambata de Observatorul sirian al drepturilor omului (OSDO), relateaza Agerpres. In plus, milioane de sirieni au luat calea exilului.Declansat…

- Qasem Soleimani a pregatit milițiile șiite din Irak responsabile de moartea a circa 600 de soldați americani intre 2003 și 2001. L-a ajutat pe Bashar al-Assad și a trimis 50.000 de luptatori șiiți in Siria. A fost omul de legatura pentru relația Iranului cu Hezbollah-ul din Liban, oferind ajutor…

- Cel putin opt civili, intre care patru copii, au fost ucisi miercuri in Siria de tiruri cu rachete ale regimului care au lovit o scoala din Idlib, provincie dominata de jihadisti in nord-vestul tarii, informeaza Agerpres, citand AFP. In pofida unui armistitiu anuntat in august, regiunea Idlib inregistreaza…

- Fortele militare ruse pazesc aerodromul, langa orasul Kobane de la frontiera cu Turcia, a precizat un oficial rus de rang inalt pentru agentia de presa TASS."Genisti cerceteaza in prezent locul pentru a-l curata de explozivi. Nu stim ce capcane si surprize ar fi putut lasa fostii proprietari…

- Guvernul sirian si opozitia au acceptat - pentru prima oara in opt ani de razboi - sa se aseze la masa si sa discute despre Constitutie, insa regimul lui Bashar al-Assad, mai puternic ca niciodata, nu pare pregatit sa faca vreo concesie, apreciaza analisti, relateaza AFP.

- Soldatii si blindatele urmeaza "sa efectueze operatiuni speciale", a anuntat intr-un comunicat ministerul rus al Apararii, scrie news.ro. Liderul cecen Ramzan Kadirov dadea asigurari la mijlocul lui octombrie ca majoritatea membrilor Politiei Militare ruse care patruleaza in Siria sunt de…

- 'Ne uitam si negociem si incercam sa facem Turcia sa faca ceea ce trebuie, pentru ca vrem sa oprim razboaiele (...) pe o baza umanitara', a spus Trump la Casa Alba cu prilejul unei intalniri cu presedintele italian, noteaza agentia DPA. 'Nu este granita noastra' si deci 'nu ar trebui sa pierdem vieti…

- Armata siriana va trimite trupe in nordul tarii, in "confruntarea cu agresiunea" Turciei care desfasoara acolo de cinci zile o ofensiva impotriva unei militii kurde, a anuntat duminica agentia de presa de stat Sana, citata de France Presse preluata de agerpres. Agentia nu ofera mai multe detalii…