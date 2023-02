Peste 3.629 de clăriri din Bucureşti riscă să se prăbuşească EXCLUSIV Desi autoritatile refuza sa furnizeze lista imobilelor din Bucuresti care sunt in pericol major in caz de cutremur, PUTEREA a intrat in posesia listei imobilelor incadrate in risc seismic ridicat. Vom publica, in cursul saptamanii viitoare, lista imobilelor cu probleme. Cifrele oficiale arata groaznic, tinand cont de numarul imens de imobile incadrate in clasa de risc seismic I, II si III, incadrate in categoria de urgenta deoarece nu au fost incadrate in clase de risc seismic corespunzatoare, ori nu au fost incadrate in clase de risc seismic corespunzatoare. Cifrele arata ca la nivelul tuturor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

