Peste 3.400 de oameni au alergat în beneficiul pacienților Hospice Casa Speranței Peste 3.400 de oameni din toata Romania și din alte 20 de țari au alergat la sfarșitul saptamanii trecute, cu dorința de a veni in sprijinul semenilor lor care infrunta boli incurabile și care sunt ingrijiți gratuit de HOSPICE Casa Speranței. Cea de-a 13-a ediție a crosului Alearga TU pentru EI, powered by Miele s-a desfașurat virtual, adica oamenii au putut alerga oriunde s-au aflat pe 24 și 25 iulie, și-au monitorizat singuri cursa cu ajutorul aplicațiilor de alergare și au postat pe rețelele de socializare dovada kilometrilor parcurși. Pentru fiecare kilometru inregistrat, sponsorii evenimentului… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

