- A doua sesiune a examenului de Bacalaureat incepe miercuri, 16 august, cu proba scrisa la Limba și literatura romana. Peste 33.900 de candidati s-au inscris in vederea sustinerii examenului national de Bacalaureat 2023 in a doua sesiune organizata in acest an. Conform datelor furnizate de inspectoratele…

- In urma cu scurt timp au fost publicate rezultatele la Evaluarea Naționala, pe edu.ro. Rata de promovare la nivel de țara este de 76,2%, una dintre cele mai mici din ultimii șase ani. In Argeș au fost obținute 19 medii de 10, inainte de eventualele contestații. „Dintre cei 154.115 elevi prezenți, 117.507…

- Peste 161.500 de absolventi ai clasei a VIII-a sustin luni prima proba a Evaluarii Nationale, cea de Limba si literatura romana. Aceasta va fi urmata de proba la Matematica, miercuri. De asemenea, proba la limba si Literatura materna este programata joi, 22 iunie, iar toate cele trei probe sunt scrise.…

- Contestatiile pot fi depuse la centrele de examen sau transmise prin mijloace electronice, in zilele de 28 iunie (in intervalul orar 16:00 - 19:00) si 29 iunie (in intervalul orar 8:00 - 12:00), anunta Ministerul Educatiei, in comunicatul de presa.Candidatii care depun sau transmit contestatiile completeaza,…

