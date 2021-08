Peste 31.400 de doze din aluminiu au fost colectate în staţiunea Mamaia Peste 31.400 de doze de bautura au fost colectate in statiunea Mamaia pe durata campaniei ExtravaCANza, o initiativa a programului european Every Can Counts, dedicat colectarii si reciclarii dozelor din aluminiu, care a urmarit sa sensibilizeze turistii cu privire la respectarea mediului si la reciclabilitatea infinita a dozelor din aluminiu, a anuntat asociatia. "Ceea ce incercam sa facem cu fiecare editie a campaniei ExtravaCANza este sa informam publicul cu privire la importanta pastrarii aluminiului in circuit si valorificarii dozelor de bautura consumate, in contextul in care aproximativ… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administrator din statiunea Mamaia, sanctionat pentru nerespectarea programului.La data de 14 august a.c., in jurul orei 03.00, politisti din cadrul Politiei statiunii Mamaia s au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca un operator economic din statiunea Mamaia nu respecta programul de functionare,…

- Primaria Constanta a dat aviz nefavorabil operatorului economic SC Phoenix Inchirieri Imobiliare SRL la cererea prin care s a solicitat obtinerea avizului program de functionare pentru punctul de lucru situat in statiunea Mamaia ndash; Hotel Histria Argumentarea deciziei are la baza inexistenta titlului…

- Accident rutier in statiunea Mamaia. In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in statiunea Mamaia, in dreptul trecerii de pietoni din dreptul zonei Aqua Magic. Din primele informatii este vorba despre un accident rutier.In urma impactului,…

- Din ce in ce mai des in ultima vreme, spatiile verzi din statiunea Mamaia s au transformat in parcari publice, evident fara plata.E sezonul vacantelor iar turistii care vin la mare trebuie sa stie ca o masina parcata pe iarba poate scurta concediul. Politistii locali constanteni sunt la datorie iar…

- Persoanele care doresc sa se vaccineze se pot prezenta pe plaja Zoom din Mamaia, in perioada 25 27 iunie in intervalul orar 10.00 ndash; 20.00, informeaza Directia de Sanatate Publica Constanta.Liber la vaccinare pe plaja Zoom. Doritorii se pot vaccina fara programare, doar cu buletinul.Imunizarea se…

- Barbat de 30 de ani, retinut de politistii statiunii Mamaia pentru furt calificat. Bunul a fost recuperat si inapoiat persoanei vatamate, un barbat, de 45 de ani.Urmare a sesizarii din data de 9 iunie a.c., privind savarsirea infractiunii de furt calificat, politistii statiunii Mamaia au identificat…

- Consiliul de Administratie al societatii Unita Turism Holding SA a adoptat recent decizia nr.5 12.03.2021, publicata in Monitorul Oficial Decizia vizeaza printre altele si inchiderea punctului de lucru al societatii din Mamaia, subsectorul 15 Totodata, Consiliul de Administratie al societatii a mai…