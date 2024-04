Evenimente anuntate in minivacanta de 1 Mai si Paste in Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- Zile libere 2024 de 1 Mai și Paște. Cum se recupereaza zilele in care nu se lucreaza, decise de Guvern, pana la finalul anului Zile libere 2024 de 1 Mai și Paște. Guvernul a decis mai multe zile libere, altele decat cele prevazute de Codul Muncii, pentru legatura intre sarbatorile legale și perioade…

- Hotelierii iși așteapta turiștii pe Litoral, in minivacanța de 1 Mai și Paște, cu distracție, voie buna și mult soare. Anul acesta vacanța de 1 Mai continua cu zilele libere dedicate Sarbatorilor Pascale. Distracție, voie buna, prieteni și mult soare! Sunt cateva dintre ingredientele perfecte ale…

- Romanii vor beneficia de o minivacanța de șase zile, in luna mai, care va include și liberul acordat de 1 Mai – Ziua Muncii. Guvernul a declarat ziua de 2 mai ca fiind libera, pentru a face punte intre 1 Mai și Vinerea Mare, care va fi pe 3 mai. Astfel, bugetarii vor putea sa se bucure de o perioada…

- Sectorul 5 se pregatește de o primavara curata și un Paște infloritor! Echipa Salubrizare Sector 5 S.A. a demarat astazi, 1 aprilie, o campanie ampla de salubrizare care va cuprinde atat zonele cu trafic intens, cat și spațiile dintre blocuri. Obiectivul este clar: un mediu curat și respirabil pentru…

- Potrivit unui anunt al CTBus, se circula normal in sensul giratoriu din zona Perla ndash; Sat Vacanta.Potrivit unui anunt al CTBus, se circula normal in sensul giratoriu din zona Perla ndash; Sat Vacanta.Conform sursei citate, liniile 5 40, 14 si 47M, care au fost deviate in prima parte a zilei, au…

- Pe 3 februarie, in jurul orei 02:15, politistii din cadrul Politiei Municipiului Constanta ndash; Biroul Municipal de Siguranta Rutiera au intervenit intr un caz de viteza excesiva in statiunea Mamaia.Oficial de la IPJ Constanta La data de 3 februarie a.c., in jurul orei 02.15, politisti din cadrul…

- Consiliul Judetean Constanta a obtinut inca din iulie 2022 certificatul de urbanism nr. 1696 pentru reabilitarea si modernizarea Teatrului de Vara din statiunea Mamaia.Documentul a fost solicitat de catre Consiliului Judetean Constanta a fost eliberat de Primaria Constanta si are o valabilitare de 24…