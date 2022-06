Peste 3 milioane de pensionari primesc bani în plus, din iulie. Cum se acordă ajutorul financiar de la stat Peste 3 milioane de pensionari primesc bani in plus, din iulie. Cum se acorda ajutorul financiar de la stat Peste 3 milioane de pensionari vor primi bani in plus, din iulie. Este vorba despre ajutorul financiar pentru cei cu venituri mici, inclus in Programul ”Sprijin pentru Romania”. Suma este de 700 de lei pentru fiecare pensionar din aceasta categorie. Condiția este sa aiba venituri mai mici de 2.000 de lei pe luna. Banii se […] Citește Peste 3 milioane de pensionari primesc bani in plus, din iulie. Cum se acorda ajutorul financiar de la stat in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

