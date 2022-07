Stiri pe aceeasi tema

- Poliția de frontiera turca a intervenit dupa ce Ucraina a avertizat ca nava Zhibek Zholy, sub pavilion rusesc, transporta ilegal 7.000 de tone de cereale furate din orașul Berdiansk, un port din sud-estul Ucrainei ocupat de forțele ruse, relateaza The Guardian.Nava a fost oprita in portul turc Karasu…

- UPDATE Ministerul apararii de la Moscova a sustinut luni ca nu Rusia, ci Ucraina este de vina pentru lovitura de racheta de duminica dimineata asupra unui bloc de locuinte din Kiev, intrucat o racheta antiaeriana ucraineana Buk ar fi interceptat eronat o alta racheta antiaeriana, de tipul S-300, lansata…

- ”Luam in serios fiecare reclamatie si le investigam temeinic. Notificam de fiecare data in special partea ucraineana cu privire la rezultat”, a declarat seful diplomatiei turce, Mevlut Cavusoglu, intr-o conferinta de presa comuna cu omologul sau britanic, Liz Truss, la Ankara. Cavusoglu a mai subliniat…

- Intr-o declaratie, ministerul turc al Apararii a transmis ca o nava turceasca de marfa uscata, Azov Concord, a parasit Mariupol in siguranta, ca urmare a discutiilor, si a adaugat ca a fost prima nava straina care a parasit portul de cand Rusia a invadat Ucraina pe 24 februarie. Mariupol, situat pe…

- Presedintele american Joe Biden a anuntat miercuri un nou pachet de ajutor militar destinat Ucrainei, ce cuprinde in special piese de artilerie si obuze, precum si rachete anti-nava, in valoare totala de circa un miliard de dolari, relateaza AFP si CNN. Liderul de la Casa Alba a facut acest anunt intr-un…

- Ucraina a denuntat miercuri instaurarea unei proceduri speciale de catre Moscova care simplifica acordarea de pasapoarte rusesti ucrainenilor din regiunile ocupate de trupele ruse, calificand aceasta drept o ‘incalcare flagranta’ a integritatii sale teritoriale, relateaza AFP. ‘Acordarea fortata de…

- Ministerul Apararii al Federației Ruse a publicat miercuri o inregistrare video cu locul in care au fost trimiși soldații ucraineni de la uzina Azovstal. Potrivit agenției ruse de știri TASS , o parte dintre aceștia au fost cazați la un spital din orașul rus Novoazovsk. Autoritațile din Rusia au anunțat,…

- Rusia nu vede niciun risc in regiunea separatista a Republicii Moldova Transnistria si doreste o solutionare pasnica a situatiei de acolo, a informat luni agentia de presa Interfax, citandu-l pe viceministrul rus de externe Andrei Rudenko, noteaza agentia Reuters, transmite Agerpres. Rustam Minnekaev,…