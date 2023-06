Stiri pe aceeasi tema

- Regina de catifea este documentarul care a primit Premiul Publicului In perioada 1 – 5 iunie s-a desfașurat la Brașov prima ediție LYNX Festival, o inițiativa marca Romania Salbatica, primul eveniment de fotografie și film documentar dedicat exclusiv naturii, de la noi din țara. Festivalul a inclus…

- Formația Țapinarii va susține un concert in cadrul ediției din acest an a festivalului Embargo, care se desfașoara la sfarșitul acestei saptamani la Muzeul Satului Banațean din Timișoara. Recitalul celor doi muzicieni care in data de 22 iunie vor aniversa 22 de ani de existența printr-un concert special…

- Grupul de muzica veche Lupus Dacus va susține un concert special la Timișoara, evenimentul fiind inclus in ediția din acest an a Embargo Fest ce se va desfașura in perioada 9 – 10 iunie la Muzeul Satului Banațean. Trupa a luat naștere in data de 1 iulie 2002 la Arad și ofera publicului un spectacol…

- Embargo Fest vine la Timișoara, in perioada 9 – 10 iunie, la Muzeul Satului Banațean cu trei scene și multe activitați recreative. Festivalul poarta anul acesta mottoul „Remember the ‘90s”, astfel ca participanții vor avea ocazia sa il asculte pe legendarul producator de muzica electronica, Dr. Motte…

- Prima ediție a Festivalului Multicultural de Ziua Tradițiilor Maghiare, Bansagi Majalis 2023, a avut loc pe parcursul zilei de duminica 14 mai la Muzeul Satului Banațean. Evenimentul a inclus o expoziție de fotografie etnografica, reprize de sansuri populare și cateva competiții sportive, iar printre…

- A doua ediție a celui mai mare festival multicultural din regiune, „Parcul Primaverii”, va avea loc la Muzeul Satului Banațean incepand din 24 aprilie, unde, timp de opt zile, va avea loc un bogat program artistic, cu numeroase activitați pentru copii și concerte pentru toate gusturile și varstele,…

- Turneul de lansare a noului album al formației Celelalte Cuvinte, Lumea asta, a poposit la sfarșitul saptamanii trecute la Timișoara, in incinta Casei Tineretului, unde legendare formație a susținut un concert de zile mari. Alaturi de compozițiile incluse pe noul disc al formației, trupa a abordat –…