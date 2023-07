Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 2.200 de seisme au fost inregistrate in ultimele doua zile intr-o regiune situata la mai putin de 40 de kilometri de capitala Islandei, Reykjavik, sugerand iminenta unei eruptii vulcanice, a anuntat miercuri institutul local de meteorologie, informeaza AFP.

- Cristiano Ronaldo a avut parte de o seara magica la Reykjavik, unde pe 20 iunie s-au duelat Islanda și Portugalia. Starul lui Al Nassr a intrat in Cartea Recordurilor, dupa care a marcat golul victoriei in minutul 89. La final, Ronaldo a fost copleșit de emoții, transmite Noi.md cu referire la prosport.ro.…

- Cristiano Ronaldo a fost titular in partida jucata de Portugalia contra Islandei, iar lusitanul a intrat in cartea recordurilor dupa ce a stabilit o performanta unica in fotbal. Cristiano Ronaldo, singurul fotbalist cu 200 de selectii la echipa nationala Pe data de 20 august 2003, Cristiano Ronaldo…

- Ministerul de Externe al Islandei va suspenda operațiunile ambasadei sale la Moscova de la 1 august și a cerut Rusiei sa-și reduca activitațile diplomatice din Reykjavik, a anunțat vineri ministerul intr-un comunicat, relateaza Reuters . Operațiunile ambasadei Islandei sunt suspendate din cauza unui…

- Klaus Iohannis a rediscutat cu președintele Austriei despre intrarea in Schengen la 6 luni de cand aceasta țara și-a exercitat dreptul de veto impotriva noastra. I have continued my substantial dialogue with President @vanderbellen on - bilateral relations. We will continue working together for a positive…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va participa, marți și miercuri, la Reykjavik, Islanda, la cel de-al patrulea Summit al Consiliului Europei, desfașurat pe durata mandatului președinției Islandei. Organizata sub motto-ul „Uniți in jurul valorilor noastre / Uniți pentru Europa”, cea de-a patra…

- Islanda a autorizat marti pentru prima data realimentarea submarinelor nucleare americane in largul coastelor sale, facilitand intarirea supravegherii Atlanticului de Nord, zona de contact cu submarinele rusesti, noteaza AFP. Desi membra a NATO, micuta tara nordica a refuzat pana in prezent aceste vizite,…