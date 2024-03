Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Islanda au declarat stare de urgența sambata seara, dupa ce o noua erupție vulcanica a izbucnit in Peninsula Reykjanes. Este a patra erupție in aceasta zona, din luna decembrie și pana in prezent, conform raportului furnizat de AFP.

- Politia islandeza a declarat luni ca locuitorii unui sat de pescari evacuati in urma mai multor eruptii vulcanice au fost lasati sa se intoarca la casele lor, noteaza AFP, potrivit agerpres.ro. Cei aproximativ 4.000 de locuitori din Grindavik, in peninsula Reykjanes din sud-vestul Islandei, au fost…

- A treia erupție vulcanica din ultimele luni in nordul țarii insulare are loc in apropierea orașului Grindavik. Conform primelor estimari, lungimea fisurii este de aproximativ trei kilometri. In dimineața zilei de joi, 8 februarie, a inceput o erupție vulcanica in Peninsula Reykjanes din sud-vestul Islandei,…

- Un vulcan a erupt joi in sud-vestul Islandei pentru a doua oara anul acesta, au relatat postul public de televiziune RUV si alte publicatii locale, care vorbesc despre cea de-a sasea eruptie produsa in Peninsula Reykjanes incepand cu 2021, informeaza Reuters.

- Vulcanul a inceput sa erupa in sud-vestul Islandei, joi dimineața, pentru a doua oara in acest an, trimițand jeturi de lava pana la 80 de metri inalțime, relateaza ABC News.„La ora 5:30 in aceasta dimineața (n.r. - joi dimineața) a inceput o activitate seismica intensa la nord-est de muntele Sylingarfell.…

- Autoritatile islandeze avertizeaza asupra pericolului producerii unei noi eruptii vulcanice transmite vineri agentia DPA. Autoritatea islandeza de meteorologie Vedurstofa a avertizat vineri ca a crescut probabilitatea producerii unei noi eruptii in Peninsula Reykjanes. Aceasta ar putea avea loc in urmatoarele…

- Un vulcan din sud-vestul Islandei a erupt duminica, a anunțat biroul de meteorologie al țarii, aceasta fiind a cincea erupție inregistrata in peninsula Reykjanes dupa anul 2021, transmite The Guardian. Aceasta este a cincea erupție vulcanica din Islanda in doi ani, precedenta erupție avind loc pe 18…

- Locuitorii evacuați s-au intors pentru scurt timp intr-un oraș de pescuit, din Islanda, joi, pentru prima data de la o erupție vulcanica, pentru a-și verifica casele și a colecta unele bunuri, potrivit Reuters. Oamenii de știința au spus ca nu a fost vizibila nicio activitate vulcanica la trei zile…