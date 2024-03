Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul din Trinidad si Tobago a comunicat ca ar putea declara stare de urgenta nationala din cauza unei scurgeri uriase de petrol provocate de o nava care a naufragiat si s-a rasturnat miercuri, relateaza BBC preluat de Rador Radio Romania.Guvernul sustine ca cel putin 15 kilometri din coasta atlantica…

- A treia erupție vulcanica din ultimele luni in nordul țarii insulare are loc in apropierea orașului Grindavik. Conform primelor estimari, lungimea fisurii este de aproximativ trei kilometri. In dimineața zilei de joi, 8 februarie, a inceput o erupție vulcanica in Peninsula Reykjanes din sud-vestul Islandei,…

- Vulcanul a inceput sa erupa in sud-vestul Islandei, joi dimineața, pentru a doua oara in acest an, trimițand jeturi de lava pana la 80 de metri inalțime, relateaza ABC News.„La ora 5:30 in aceasta dimineața (n.r. - joi dimineața) a inceput o activitate seismica intensa la nord-est de muntele Sylingarfell.…

- Autoritațile din orașul brazilian Rio de Janeiro au declarat stare de urgența sanitara in incercarea de a controla raspindirea febrei Dengue. Incidentele legate de aceasta boala transmisa de țințari au crescut de patru ori in Brazilia in ianuarie, comparativ cu aceeași luna a anului trecut. {{728156}}Rio…

- Autoritatile islandeze avertizeaza asupra pericolului producerii unei noi eruptii vulcanice transmite vineri agentia DPA. Autoritatea islandeza de meteorologie Vedurstofa a avertizat vineri ca a crescut probabilitatea producerii unei noi eruptii in Peninsula Reykjanes. Aceasta ar putea avea loc in urmatoarele…

- Este stare de urgenta in Islanda, dupa ce a erupt vulcanul din Grindavik! A fost evacuata o comunitate intreaga, deoarece lava a patruns intr-un oraș din apropierea vulcanului. Oamenii sunt foarte speriați.

- Autoritațile islandeze au redus nivelul de amenințare din cauza vulcanului care a erupt la inceputul acestei saptamini, intrucit oficialii au declarat ca nu mai pot observa activitatea vulcanica la locul erupției. Erupția de luni a deschis o fisura in sol de aproximativ 4 km lungime, aruncind lava portocalie…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Islanda ca Departamentul de Protectie Civila si Managementul Situatiilor de Urgenta islandez a declarat stare de urgenta din cauza eruptiei vulcanice in zona Sundhnjuacute;kagiacute;gar,…